'Người đàn ông trong bóng tối' tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời

Tùng Yuki gắn bó với Mỹ Tâm hơn 20 năm, từ liveshow đầu tiên của nữ ca sĩ. Từ đó đến nay, ông luôn kề cận, hộ tống cô ở mọi sự kiện lớn nhỏ.

Cặp đôi “Mỹ Tâm - Tùng Yuki” trở thành hình tượng kiểu mẫu về mối quan hệ bền bỉ, xác tín giữa ngôi sao - vệ sĩ đầu tiên và gần như duy nhất tại thị trường showbiz Việt hiện nay.

Bị đồn là ‘tình nhân’, có con với Mỹ Tâm

Tùng Yuki nói bản thân vốn hướng nội, làm nghề thầm lặng và ít tiếp xúc người lạ. Ông không muốn xuất hiện những nơi đông đúc để giữ sự tôn nghiêm cho nghề nghiệp, vừa muốn tách mình khỏi những xô bồ.

Tùng Yuki có mối quan hệ mật thiết với Mỹ Tâm suốt hơn 20 năm.

Dù gắn bó và thân thiết “như người 1 nhà” với Mỹ Tâm, Tùng Yuki trong suốt 20 năm qua chưa bao giờ đến dự sinh nhật hay tiệc riêng của nữ ca sĩ.

Những lần đóng phim, đoàn mời sự kiện, Tùng Yuki đều không dự. Quay xong mỗi dự án, ông nhanh chóng rời đi, không lê la nhậu nhẹt.

Ông quan niệm xã hội giờ phức tạp, đôi khi những lúc quá chén, say xỉn nói ra điều không hay ảnh hưởng đến bản thân và người khác.

Phần Tùng Yuki không muốn mọi người suy diễn, đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ giữa ông và Mỹ Tâm.

Ngần ấy năm đồng hành, số lần Tùng Yuki vướng tin đồn với “Họa mi tóc nâu” nhiều vô kể. Có người cho rằng cả 2 hẹn hò, cặp kè lâu năm, gọi ông là “Người đàn ông trong bóng tối” của nữ ca sĩ, thậm chí có con riêng.

“Đôi lúc tôi buồn giận và tổn thương! Dần tôi chọn cách không quan tâm, miễn nhiễm với nó. Tôi ngay thẳng, sống và làm nghề đàng hoàng nên không việc gì phải sợ hãi, lo lắng về những thị phi”, ông nói.