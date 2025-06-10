Người đàn ông tìm được vợ như ý trên 'chuyến bay tệ nhất' cuộc đời

Quay ngược thời gian về 8 năm trước, khi chỉ còn 2 ngày nữa là tới Giáng sinh, Anesu Masube bất ngờ nghe người nhà ở Zimbabwe báo tin mẹ qua đời. Ngay lập tức, anh thu xếp công việc ở Washington D.C. và đặt vé máy bay về quê.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu trên một chuyến bay vào năm 2017. Ảnh: CNN/Hannah K. Brown

Tuy nhiên, vì sát lễ, nhu cầu du lịch tăng cao nên Anesu không có nhiều lựa chọn. Cuối cùng, anh buộc phải đặt vé của hãng Virgin Atlantic với 2 lần nối chuyến tại London (Anh) và Johannesburg (Nam Phi) rồi mới về được đến Harare (Zimbabwe).

Tệ hơn là với chiều cao 1m9, anh phải ngồi ghế giữa, bị kẹt cứng giữa 2 khách khác. Viễn cảnh ngồi 7 tiếng trong tư thế xoay người, cộng thêm cảm giác đau đớn vì mẹ mất khiến người đàn ông này nghĩ đó chính là "chuyến bay tệ nhất cuộc đời''.

"Người nhà ở Zimbabwe không tin tôi có thể về kịp để dự lễ tang. Nhưng tôi muốn được nói lời tiễn biệt mẹ lần cuối, vì vậy tôi vẫn cố chấp mua vé trên chuyến bay này", Anesu chia sẻ với CNN.

Sau khi tất cả hành khách trên chuyến bay ổn định chỗ ngồi, Anesu cố nhìn quanh tìm cơ hội "giải thoát". Phát hiện ra hàng ghế cạnh cửa thoát hiểm mới chỉ có 1 người ngồi, nam hành khách vội trình bày hoàn cảnh với tiếp viên và được đồng ý chuyển chỗ.