Người đàn ông tấn công hàng xóm, cầm dao cố thủ trong nhà ở TPHCM

Đến chiều tối 1/11, lực lượng Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an TPHCM) bao vây một căn nhà trên đường 275 nhằm khống chế người đàn ông đang cố thủ bên trong.

Người này được xác định là ông P.V.H. (49 tuổi).