Người đàn ông rơi từ tầng 12 chung cư Linh Đàm, xuyên thủng mái quán cà phê

Your browser does not support the audio element.

Theo một số nhân chứng, nạn nhân bị rơi từ tầng 12 chung cư HUD3 Linh Đàm, xuyên thủng mái quán cà phê xuống đất, tử vong (Ảnh: Lê Nam).

Sáng 19/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Xuân Chinh - Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, nạn nhân là anh Đ.T.H. (29 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội) tử vong tại chỗ, cơ thể không còn nguyên vẹn.