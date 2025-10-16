Người đàn ông quên cả tên mình, bất ngờ đoàn tụ gia đình sau 23 năm

Giữa tháng 8 vừa qua, tại đồn cảnh sát Vĩnh Phong (quận Hán Dương, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), một người đàn ông gầy gò, quần áo cũ kỹ bước vào xin làm căn cước công dân.

Người đàn ông tự xưng là “Ngô Thời”, cho biết đã nhiều năm nay sống bằng nghề làm thuê ở Vũ Hán. Anh hiện không có giấy tờ tùy thân nên không thể tìm công việc ổn định.

Tuy nhiên, khi cảnh sát tra cứu thông tin, cái tên “Ngô Thời” hoàn toàn không tồn tại trong hệ thống. Càng bất ngờ hơn, khi được hỏi về quê quán hay gia đình, anh chỉ cúi đầu lặp lại: “Tôi không nhớ..., tôi thật sự không nhớ gì nữa”.

Sự việc khiến Phó trưởng đồn cảnh sát Tăng Thành chú ý. Vị cảnh sát nhẹ nhàng mời người đàn ông ngồi nghỉ, mang nước và bánh mì cho anh.

Sau nhiều giờ trò chuyện, anh dần mở lòng kể: Suốt gần 10 năm qua, anh theo một chủ thầu đi làm ống dẫn nước khắp nơi. Khi người chủ trở về quê, anh mất việc, sống lay lắt bằng lao động thời vụ.