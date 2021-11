Người đàn ông ở Vĩnh Phúc phải mổ cấp cứu vì hóc xương gà

Hoặc cháu bé chỉ mới 2 tuổi (Hà Tây) hóc càng cua do gia đình nấu để sót trong bột, cháu cũng không qua khỏi do quá bé và gia đình không đưa đến viện ngay vì không phát hiện kịp thời.

Thậm chí chúng tôi đã từng gặp bệnh nhân nữ ở Hòa Bình đến muộn sau ăn thịt trâu 5 ngày. Không may mắn như bệnh nhân L. do đến muộn nên thực quản đã hoại tử gây áp xe trung thất lan rộng, mặc dù được cứu chữa tích cực nhưng cuối cùng bệnh nhân tử vong do nhiễm khuẩn nhiễm độc nặng. Khi mổ lấy ra còn nguyên miếng thịt trâu nhưng thực quản thì mủn nát lan đến hết cả phần thực quản trong ngực.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân khi hóc xương, dị vật không nên ngại ngùng e dè cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa để được xử lý điều trị kịp thời.

Theo các chuyên gia áp xe trung thất là thuật ngữ mô tả bệnh lý nhiễm khuẩn nặng do ổ mủ nằm trong trung thất - một khoang ảo nằm trong lồng ngực chứa tim và các bộ phận quan trọng. Nếu không được can thiệp điều trị kịp thời, mủ có thể lan tỏa nhanh chóng và tổn thương các tạng dẫn đến tử vong. Áp xe trung thất có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên gặp phổ biến do nguyên nhân từ tổn thương thực quản, mặc dù có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, đến nay tử vong còn cao đến 30% hoặc hơn trong nhiều báo cáo. Trong các nguyên nhân dẫn đến áp xe trung thất như trên phổ biến tại các nước châu Âu liên quan đến can thiệp y tế như nong thực quản, tiêm xơ giãn tĩnh mạch … trong khi đó các nước châu Á liên quan đến ăn uống hoặc các dị vật khác như răng giả, các dị vật nuốt phải... đặc biệt do tổn thương bởi ăn thức ăn còn xương. Mặt khác do vấn đề tâm lý, văn hóa nên người châu Á hay e dè không đi bệnh viện khám ngay để xử lý, đến khi muộn- khi thực quản thủng hoại tử làm vi khuẩn lan rộng gây áp xe trung thất. Ngay cả những trường hợp hóc xương dị vật đến sớm nhưng nếu dị vật nằm ở vị trí có mạch máu đi qua như động mạch cảnh cổ, quai động mạch chủ ngực thì nguy cơ tử vong rất cao do tổn thương mạch máu lớn bị mảnh xương hay vật sắc nhọn gây ra

