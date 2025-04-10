Người đàn ông ở TPHCM 42 năm bán kem ống leng keng, níu giữ ký ức bao thế hệ

Gợi nhớ tuổi thơ

Trưa, khuôn viên chợ Ba Đình (phường Bình Đông, TPHCM) dần vắng khách khiến tiếng chuông leng keng từ đâu đó lảnh lót hơn. Nghe tiếng chuông, chị Diễm (30 tuổi, phường Bình Đông) giảm tốc độ, ghé vào vỉa hè chờ đợi.

Từ xa, một người đàn ông khoảng 60 tuổi chậm rãi dắt chiếc xe máy cũ, phía sau chở thùng kim loại hình chữ nhật. Vừa đi, ông vừa rung chiếc chuông nhỏ treo ở tay lái.

Ông Hiền vừa dắt xe vừa rung chuông tìm khách trên đường. Ảnh: Hà Nguyễn

Đó là ông Nguyễn Minh Hiền (SN 1967, TPHCM) – người bán kem ống, món ăn ưa thích của chị Diễm. Chị đã ăn kem của ông từ thuở bé và đến nay, hầu như tuần nào cũng tìm ông để mua vài cây kem, như một thói quen gợi nhớ tuổi thơ.

“Dù đi đến đâu, ăn loại kem nào, tôi cũng không tìm được hương vị, cảm giác thích thú như với món kem ống của chú Hiền. Mỗi khi ăn kem này, tôi lại như thấy những ngày thơ ấu của mình, được mẹ cho tiền ăn quà vặt”, chị Diễm chia sẻ.