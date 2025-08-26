Người đàn ông ở Thanh Hóa bất ngờ nhảy xuống dòng suối chảy xiết

Sau đó anh T. bất ngờ leo qua thành cầu và nhảy xuống dòng suối chảy xiết, mất tích.

Theo những người chứng kiến, thời điểm trên anh T. có biểu hiện say rượu trước khi nhảy xuống cầu.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm tung tích nạn nhân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, nước suối Xim chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến chiều 26/8, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.