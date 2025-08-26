Người đàn ông ở Thanh Hóa bất ngờ nhảy xuống dòng suối chảy xiết

Lê Dương| 26/08/2025 21:48

Một người đàn ông ở xã Quang Chiểu (tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ trèo lên lan can cầu rồi nhảy xuống dòng suối đang chảy xiết.

Theo thông tin từ UBND xã Quang Chiểu, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông nhảy từ trên cầu xuống suối và hiện đã mất tích.

Theo đó, vào khoảng 12h trưa nay (26/8), tại khu vực cầu suối Xim, thuộc bản Bùng, xã Quang Chiểu, anh Vi Văn T. (SN 1993, trú tại bản Bùng) cởi trần, đi loạng choạng trên cầu.

Untitled.jpg
Người đàn ông bất ngờ ngảy xuống dòng nước chảy xiết (ảnh cắt từ clip)

Sau đó anh T. bất ngờ leo qua thành cầu và nhảy xuống dòng suối chảy xiết, mất tích.

Theo những người chứng kiến, thời điểm trên anh T. có biểu hiện say rượu trước khi nhảy xuống cầu.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm tung tích nạn nhân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, nước suối Xim chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến chiều 26/8, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

