Người đàn ông ở Hà Nội tử vong khi đang sửa đường dây trên cột điện

Theo thông tin từ công an xã Vĩnh Thanh, khoảng 6h47 sáng nay, anh Bùi V. D. (34 tuổi, quê ở xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ, làm nghề công nhân thi công điện tự do) trong lúc làm việc tại đường dây điện ở xóm 3, thôn Hải Bối đã không may bị điện giật.

Nạn nhân được đưa đi đến trạm y tế địa phương để sơ cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 8h cùng ngày, anh D. đã tử vong.

Hiện, vụ việc đang được xác minh, làm rõ.