Người đàn ông ở Bình Phước bị cắt cổ, gục chết trước hiên nhà

Công an tỉnh Bình Phước chiều nay (19/3) đang phối hợp với Công an huyện Bù Đốp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong.



Khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh: T.T

Sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại một căn nhà ở xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân là ông Trần Minh Nguyệt (39 tuổi).



Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, ông Nguyệt cùng vợ đang ngủ trong nhà tại ấp Tân Phú (xã Tân Thành, huyện Bù Đốp) thì Nguyễn Duy Cương (30 tuổi, ngụ cùng ấp đến gõ cửa gọi ra ngoài nói chuyện.



Trong lúc hai người nói chuyện với nhau trước hiên nhà thì xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Nghe tiếng cự cãi, vợ ông Nguyệt ra xem thì thấy hai người đang nằm dưới đất giằng co, Cương cầm một con dao rựa trên tay.



Lúc này, vợ ông Nguyệt vào can ngăn nhưng không được nên chạy ra ngoài tri hô nhờ người hỗ trợ.



Đến khi người nhà chạy đến thì phát hiện ông Nguyệt đã nằm gục cạnh vũng máu, tử vong sau đó. Riêng đối tượng Cương rời khỏi hiện trường sau khi gây án.



Cơ quan công an đang tiến hành truy bắt đối với Cương để điều tra.