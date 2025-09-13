Người đàn ông ngoại quốc rút súng 'dằn mặt' đối thủ trong quán bar

Hồ Giáp| 13/09/2025 21:45

Một người đàn ông ngoại quốc vừa bị Công an Đà Nẵng tạm giữ sau khi rút súng “dằn mặt” đối thủ trong quán bar, cơ quan chức năng phát hiện tại nơi ở của ông này có khẩu súng quân dụng cùng 12 viên đạn.

Ngày 13/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tạm giữ hình sự ông Vernazz Joseph Alexander (SN 1988, quốc tịch Anh) để điều tra hành vi “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.

Trước đó, rạng sáng 5/9, tại quán bar S.R trên đường An Thượng 32 (phường Ngũ Hành Sơn), Alexander xảy ra mâu thuẫn với một vị khách người nước ngoài. Người đàn ông này rút từ túi quần ra vật giống súng để “răn đe” đối phương rồi nhanh chóng rời đi.

Nhận tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc. Qua truy xét, lực lượng trinh sát phát hiện Alexander đang lưu trú tại căn hộ trên đường Lê Cao Lãng (phường Cẩm Lệ).

sung quan dung
Công an làm việc với ông Vernazz Joseph Alexander. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đến 0h30 ngày 12/9, công an phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hành chính và phát hiện trong tủ quần áo tầng 2 căn hộ người này ở có một khẩu súng ngắn kim loại, kèm hộp tiếp đạn chứa 12 viên đạn.

Làm việc với cơ quan công an, ông Alexander khai đã mua khẩu súng này ở Campuchia cuối năm 2024 để phòng thân.

Đêm xảy ra vụ việc, sau khi mâu thuẫn tại quán bar, ông quay về nơi ở lấy súng rồi quay lại “dằn mặt” đối thủ.

Theo điều tra, Alexander nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019, từng sinh sống ở nhiều tỉnh, thành. Đến tháng 4/2025, người này chuyển đến Đà Nẵng thuê căn hộ ở đường Lê Cao Lãng để sinh sống.

