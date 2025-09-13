Người đàn ông ngoại quốc rút súng 'dằn mặt' đối thủ trong quán bar

Đến 0h30 ngày 12/9, công an phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hành chính và phát hiện trong tủ quần áo tầng 2 căn hộ người này ở có một khẩu súng ngắn kim loại, kèm hộp tiếp đạn chứa 12 viên đạn.

Làm việc với cơ quan công an, ông Alexander khai đã mua khẩu súng này ở Campuchia cuối năm 2024 để phòng thân.

Đêm xảy ra vụ việc, sau khi mâu thuẫn tại quán bar, ông quay về nơi ở lấy súng rồi quay lại “dằn mặt” đối thủ.

Theo điều tra, Alexander nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019, từng sinh sống ở nhiều tỉnh, thành. Đến tháng 4/2025, người này chuyển đến Đà Nẵng thuê căn hộ ở đường Lê Cao Lãng để sinh sống.