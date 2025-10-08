Người đàn ông mất tích 6 ngày, thi thể được tìm thấy ở núi Hoàng Ngưu Sơn

Ngoài lực lượng công an, hàng trăm người dân, chính quyền địa phương và các hướng dẫn viên leo núi chuyên nghiệp cũng tham gia tìm kiếm, rà soát kỹ lưỡng từng khu vực từ sườn núi, đỉnh núi cho đến các khe sâu.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện chuyên dụng, chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân.

Thân nhân của thanh niên cũng tới khu vực núi chờ tin. Ảnh: X.N

Tuy nhiên, do địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn rất phức tạp với nhiều vách đá dựng đứng và rừng rậm nên công tác tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn. Phải đến chiều 10/8, sau 6 ngày nỗ lực, lực lượng chức năng mới phát hiện được thi thể nạn nhân.

Núi Hoàng Ngưu Sơn cao 972m, được mệnh danh là "nóc nhà" của Nha Trang. Ngọn núi này có địa hình hiểm trở với nhiều đường mòn giao nhau, là điểm đến thu hút những người yêu thích leo núi, khám phá thiên nhiên.