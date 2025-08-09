Người đàn ông mất 2 tay vẫn làm shipper, viết thư pháp bằng chân để nuôi gia đình

Ban ngày, anh Li di chuyển trên xe một bánh để giao đồ ăn cho khách. Buối tối, anh viết thư pháp bằng chân để bán ở các điểm du lịch. Ảnh: handout

Li Xiangyang sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó và mất cả 2 tay sau một tai nạn điện giật lúc 4 tuổi. Thảm kịch không chỉ cướp đi đôi tay của anh, mà còn khiến gia đình anh rơi vào cảnh nợ nần. Tuy nhiên, Li chưa bao giờ đầu hàng số phận. ''Chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi, tôi chỉ có thể bước tiếp, không cần than vãn hay oán trách" - anh chia sẻ.

Từ năm 8 tuổi, Li bắt đầu tập viết thư pháp bằng chân để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Đến khi trưởng thành và lập gia đình, anh vẫn duy trì việc viết thư pháp để kiếm sống. Đến tháng 7 vừa qua, khi chi phí nuôi hai con nhỏ ngày càng tăng, anh quyết định nhận thêm công việc giao đồ ăn.

Di chuyển trên chiếc xe một bánh với hộp giao hàng trên lưng, Li điều khiển điện thoại bằng môi để liên lạc với khách. Biết được hoàn cảnh của anh, các nhân viên nhà hàng thường giúp anh xếp đồ, nhiều khách cũng tự xuống nhận hàng và thậm chí gửi thêm tiền. Nhờ sự giúp đỡ ấy, Li hoàn thành gần 200 đơn chỉ trong tháng đầu tiên.

Đến tháng 8, có ngày anh giao tới 40 đơn hàng. Dù vậy, nguồn thu nhập chính của Li vẫn đến từ việc bán thư pháp buổi tối tại các điểm du lịch. Kẹp bút bằng ngón chân, anh viết những chữ như ''Trời thưởng cho người siêng năng'' hay ''Phú quý'', ''Phát tài''... Chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho Li một quầy bán hàng miễn phí và nhà ở xã hội với mức thuê chỉ 2.000 nhân dân tệ (280 USD)/ năm để ổn định cuộc sống.

Ngoài công việc mưu sinh, Li còn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện như diễn thuyết truyền cảm hứng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. ''Tôi muốn nhiều người thấy rằng ngay cả khi không có tay, con người vẫn có thể nỗ lực sống tốt'' - Li nói.

Câu chuyện của Li lan tỏa mạnh mẽ trên xã hội Trung Quốc. Một người dùng viết: ''Anh ấy kiên cường hơn rất nhiều người có đủ tứ chi''. Người khác bình luận: ''Khi biết câu chuyện của anh, tôi và bạn bè đã có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình''.

Gia Vũ (theo SCMP)