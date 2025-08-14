Người đàn ông mang 2 thùng xốp tiền lẻ đi mua ô tô Toyota Yaris Cross gây sốt

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông mang theo hai thùng xốp lớn chứa đầy tiền lẻ đi mua ô tô. Theo hình ảnh được chia sẻ, mỗi thùng xốp được xếp chật kín những cọc tiền mệnh giá nhỏ 1-2 nghìn đồng. Cùng với đó là cảnh nhiều nhân viên của một đại lý ô tô cùng chia nhau kiểm đếm số tiền này.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và thích thú với cách thanh toán “độc lạ”, hiếm gặp này.

Trên các diễn đàn, một số bình luận cho rằng đây là kết quả của quá trình “tích tiểu thành đại” trong thời gian dài, thể hiện sự kiên trì đáng nể của vị khách hàng. Lại cũng có những bình luận hài hước: “Showroom chắc mất cả buổi để đếm tiền”, hay “Thanh toán kiểu này vì việc chuyển khoản dịch vụ có vẻ... nhàm chán".