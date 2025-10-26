Người đàn ông mặc sơ mi trắng đánh tới tấp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Xuân Ngọc| 26/10/2025 09:47

Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay cầm điện thoại, được cho là đã hành hung tài xế taxi sau va chạm giao thông trên đường phố ở tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 26/10, trao đổi với phóng viên Báo VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã yêu cầu Công an phường Nha Trang kiểm tra, xác minh vụ xô xát giữa hai tài xế ô tô.

Nhiều giờ qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh va chạm giao thông giữa ô tô bán tải mang biển số tỉnh Lâm Đồng và xe taxi, xảy ra trên địa bàn phường Nha Trang tối 25/10. Sau va chạm, hai bên lời qua tiếng lại.

Theo nội dung clip, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng – được cho là tài xế xe bán tải – cầm điện thoại của tài xế taxi trên đường Lê Thánh Tôn (phường Nha Trang). Nam tài xế taxi nhiều lần xin lại nhưng người đàn ông không trả, còn lớn tiếng mắng và dùng điện thoại đánh vào người tài xế, khiến nạn nhân ngã xuống đường, trầy xước.

IMG_5514.jpg
Hình ảnh người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đánh nam tài xế taxi. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết đã yêu cầu công an phường này kiểm tra, xác minh.

Tối qua, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm việc với những người liên quan, đồng thời đưa hai ô tô về trụ sở công an phường để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-mac-so-mi-trang-danh-toi-tap-tai-xe-o-to-sau-va-cham-giao-thong-2456418.html
