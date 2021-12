Your browser does not support the audio element.

Không sinh ra từ gia đình có truyền thống làm gốm nhưng với mong muốn tìm lại và lưu giữ những giá trị về nghề gốm thủ công, anh Khang Minh (40 tuổi, quê Kiên Giang) đã thành lập và đưa vào hoạt động khu Vườn Nhà Gốm (phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) vừa để sản xuất, chế tác gốm và mở workshop đưa nghề tới nhiều bạn trẻ hơn.

Your browser does not support the video tag. Người đàn ông khát khao hồi sinh dòng gốm lừng danh của Nam Bộ

Gốm Nam Bộ vang bóng một thời

Khu vườn là nơi phục dựng các công đoạn tạo tác gốm xưa. Sau 6 năm hoạt động, nơi đây đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm có kích thước, chất liệu, hình dáng, màu men, hoa văn không khác gì những dòng gốm nổi tiếng lừng danh của Nam Bộ một thời.

Các sản phẩm đặc trưng của Vườn Nhà Gốm.

Sản phẩm gốm đặc trưng ở đây trên 80% là gốm Nam Bộ với 2 dòng chính: Gốm Lái Thiêu và gốm Biên Hòa. Gốm Lái Thiêu chủ yếu là trang trí vẽ các con vật, hoa lá, chim muông trên các sản phẩm gia dụng như bát, tô, chén, dĩa…, các hoa văn này không chỉ gần gũi với đời sống con người mà còn mang những ý nghĩa tốt đẹp và may mắn. Còn đặc trưng của gốm Biên Hòa là khắc trang trí trên vỏ gốm, nổi bật là hình ảnh bách hoa và dây lá nhiều màu sắc.