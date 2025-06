Người đàn ông đưa 23 tấn báo lên mạng

Ngoài ra, ông còn săn tìm ở các kho lưu trữ bị trùng đầu báo do sáp nhập tỉnh, hoặc những kho bị mối mọt phải thanh lý.

Trong kho tàng của ông có những tờ báo quý hiếm. Tờ Cờ Giải Phóng số 1 ra tháng 10/1942; tờ Độc Lập ra ngày 4/9/1945 và tờ Độc Lập ra ngày 7/9/1945 đăng tải toàn văn bản Tuyên ngôn độc lập (bấm vào từng hình để xem phóng to).

"Cờ Giải Phóng" số 1 (xuất bản ngày 10/10/1942) là tờ duy nhất còn lại ở Việt Nam mà ông phải mua kèm với 4 tờ báo khác với giá 50 triệu đồng vào năm 2022. Thư viện Quốc gia có 32 số của báo này, nhưng lại thiếu số 1. Do tính chất quý hiếm, nên tính riêng, tờ báo này có giá mua khoảng 40 triệu đồng.

"Bạn đọc yêu quý. "Cờ giải phóng" đáng lẽ ra từ tháng 3. Song không may, số 1 bắt đầu "lên khuân" thì cơ quan in nó bị giặc Pháp chụp mất" - lời nói đầu trên số 1 của báo. Đó cũng là lí do mãi đến tháng 10, báo mới ra được số đầu tiên.

Tờ báo là cơ quan tuyên truyền cổ động trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng chí Trường Chinh - người cùng quê Hành Thiện với ông – phụ trách.

Từ kỷ niệm của người cha đến ký ức dân tộc

Trong căn phòng lưu trữ, ông Dũng dành góc trang trọng để đặt bàn làm việc của người cha - ông Nguyễn Phi Hùng. Vào những năm 1980, cha ông đã mua những tờ báo yêu thích, đọc xong thì nâng niu đóng thành quyển và cất giữ cẩn thận. Thế nhưng sau đó, không hiểu vì lý do gì mà ông lại mang bán đi.

Cho đến năm 2016, khi tình cờ thấy trên mạng những quyển báo giống hệt như những quyển cha mình từng đóng ngày trước, ông Dũng mới thắc mắc tại sao cha đã cất công đóng rồi lại mang đi bán.

Ông nảy ra ý định mua những tờ báo cũ, mang dấu ấn hoài cổ để tặng cha mình. Hỏi lý do tại sao lại bán báo cũ, cha ông chỉ cười, giải thích do "ngày xưa đói quá, muốn mua báo mới thì phải bán báo cũ".

Trong 3 năm đầu tiên, kể từ năm 2016, ông Dũng đã sưu tầm được khoảng 7 tấn báo. Từ năm 2019 đến năm 2024, con số đó tăng lên thành 21 tấn. Từ năm 2024 đến nay, bộ sưu tập có thêm 2 tấn.