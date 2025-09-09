Người đàn ông 'đội mưa' lục tung bãi rác 18 tấn tìm nhẫn cưới cho vợ

Vào một ngày giữa tháng 8, sau khi trở về nhà từ rạp phim, bà Jeanine Van Ysseldyk vô tình làm đổ túi bắp rang bơ còn thừa ra sân nên vội vã gom lại, cho vào túi phân hủy sinh học rồi để vào thùng ủ rác hữu cơ phía sau vườn.

2 vợ chồng Steve và Jeanine Van Ysseldyk, đã kết hôn được 26 năm. Ảnh: L'essentiel

Sự việc tưởng chừng đơn giản cho đến khi bà Jeanine nhận ra chiếc nhẫn đính hôn và nhẫn cưới đã biến mất trong lúc rửa tay.

"Khi phát hiện mất nhẫn, vợ tôi vô cùng hoảng loạn. Bà ấy thức trắng đêm vì kỷ vật gắn liền với cuộc hôn nhân 26 năm của chúng tôi đã thất lạc", ông Steve Van Ysseldyk - chồng bà Jeanine kể lại.