Người đàn ông đánh chết bạn gái, phi tang xác xuống kênh ở Tây Ninh

Ngày 7/9, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cô gái bị sát hại rồi phi tang dưới kênh nước thuộc địa bàn xã Bình Hiệp.

Trưa cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một thi thể phụ nữ (khoảng 30 tuổi) dưới kênh nước chảy qua địa bàn xã Bình Hiệp. Thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn và đang trong quá trình phân hủy. Vụ việc lập tức được trình báo đến cơ quan Công an.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra.