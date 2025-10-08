Người đàn ông đăng video 'lấy xương người nấu cao' gây hoang mang dư luận

Công an xác minh chủ tài khoản là ông P.V.B. (SN 1970, trú xã Tân An, Nghệ An) và mời lên làm việc.

Nội dung này hoàn toàn không có thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Tại cơ quan công an, ông B. thừa nhận hành vi và cho biết do thiếu hiểu biết nên không nhận ra đây là video giả, chứa thông tin sai sự thật. Sau khi được giải thích, ông B. gỡ bỏ bài viết, đăng đính chính và cam kết không tái phạm.

Hiện, Công an xã Tân An đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.