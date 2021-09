Ngày 14/9, UBND phường An Sơn (TP. Tam Kỳ) cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của người đàn ông nhảy cầu tự tử trên địa bàn.



Thông tin ban đầu, khoảng 14h20 chiều cùng ngày, người đi đường tá hỏa khi thấy 1 người đàn ông chạy xe máy lên cầu mới Tam Kỳ (phường An Sơn) rồi bất ngờ dừng lại, nhảy xuống sông, mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích của ông Th.

Nhận tin báo, chính quyền phường An Sơn đã huy động người và phương tiện phối hợp với lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam tìm kiếm.



Qua xác minh ban đầu của cơ quan công an, người nhảy cầu là ông Lê Văn Th. (49 tuổi, trú thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).