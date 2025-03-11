Người đàn ông cầm vật nhọn cứa cổ, nhảy xuống sông Sài Gòn

03/11/2025 14:54

Sau khi lái ô tô công nghệ lên cầu Sài Gòn, người này dùng vật nhọn cứa cổ rồi nhảy xuống sông Sài Gòn.

Ngày 3-11, Công an TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông cứa cổ, nhảy xuống sông Sài Gòn.

- Ảnh 1.
Người đàn ông đứng trên thành cầu Sài Gòn.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, người đàn ông chạy ô tô công nghệ lên cầu Sài Gòn, hướng trung tâm TP HCM đi ngã tư Thủ Đức. Khi vừa lên cầu khoảng 50m thì dừng xe.

Người này sau đó đứng ở lan can cầu, dùng vật nhọn tự cứa cổ mình, sau đó nhảy xuống sông Sài Gòn.

Phát hiện sự việc, người dân gọi điện báo lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng đến hiện trường phong toả, tìm kiếm người này.

Người đàn ông cầm dao cắt cổ, sau đó nhảy xuống sông Sài Gòn - Ảnh 1.
Vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ 30 ngày 3-11.
Người đàn ông cầm dao cắt cổ, sau đó nhảy xuống sông Sài Gòn - Ảnh 2.
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người đàn ông.
Người đàn ông cầm dao cắt cổ, sau đó nhảy xuống sông Sài Gòn - Ảnh 3.
Khu vực người đàn ông nhảy xuống.

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/nguoi-dan-ong-cam-vat-nhon-cua-co-nhay-xuong-song-sai-gon-196251103112706338.htm
Copy Link
https://nld.com.vn/nguoi-dan-ong-cam-vat-nhon-cua-co-nhay-xuong-song-sai-gon-196251103112706338.htm
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Người đàn ông cầm vật nhọn cứa cổ, nhảy xuống sông Sài Gòn
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO