Người đàn ông cầm dao xông vào trụ sở, chém bị thương Phó trưởng Công an xã

Lê Dương| 14/09/2025 22:16

Tống Duy Lộc mang theo dao phay bất ngờ xông vào trụ sở Công an xã Hà Long (Thanh Hóa), chửi bới, đập phá tài sản và tấn công, làm bị thương Phó trưởng Công an xã.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, chiều 13/9, Tống Duy Lộc (SN 1993, trú tại thôn Trạng Sơn, xã Hà Long, Thanh Hóa) ngồi uống bia một mình đến khoảng 21h thì ra về.

Do có men rượu trong người và vốn mang tâm lý bất mãn, Lộc đã lấy một con dao phay từ nhà rồi đến trụ sở Công an xã Hà Long với mục đích gặp ai thì tấn công người đó.

gen h z7010907530685_1c6871b4391314a907d1923afd82814c.jpg
Đối tượng Lộc bị khống chế ngay sau đó. Ảnh: CACC

Khi đến nơi, Lộc vừa chửi bới, vừa dùng dao đập phá cửa kính các phòng làm việc của Công an xã, đồng thời tấn công cán bộ trực ban.

Trong quá trình ngăn chặn Lộc, Phó trưởng Công an xã Hà Long Lê Trọng Ngọc đã bị đối tượng dùng dao chém gây thương tích ở tay phải. Ông Lê Trọng Ngọc được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Trung, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Trước sự việc, lực lượng ứng trực Công an xã Hà Long đã kịp thời trấn áp, tước dao và bắt giữ đối tượng.

Hiện Tống Duy Lộc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

