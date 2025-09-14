Người đàn ông cầm dao xông vào trụ sở, chém bị thương Phó trưởng Công an xã

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, chiều 13/9, Tống Duy Lộc (SN 1993, trú tại thôn Trạng Sơn, xã Hà Long, Thanh Hóa) ngồi uống bia một mình đến khoảng 21h thì ra về.

Do có men rượu trong người và vốn mang tâm lý bất mãn, Lộc đã lấy một con dao phay từ nhà rồi đến trụ sở Công an xã Hà Long với mục đích gặp ai thì tấn công người đó.