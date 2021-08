Người đàn ông bóp cổ công an ở chốt kiểm soát dịch

Người dân quay lại cảnh người đàn ông chửi bới, xô xát với một cán bộ công an tại chốt kiểm soát dịch Covid-19. Người này không đeo khẩu trang, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Công an quận Hà Đông cho biết vụ việc xảy ra vào 15h cùng ngày. Lúc này, Trần Văn Thịnh (46 tuổi, ở phường Yết Kiêu, quận Hà Đông) đi qua chốt kiểm soát dịch ở đường Nguyễn Thái Học nhưng không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm.



Khi bị lực lượng lại chốt nhắc nhở, ông Thịnh không chấp hành và giằng co, xô đẩy khiến một cán bộ Công an phường Quang Trung bị xây xát.



Theo nhà chức trách, ông Thịnh đã có 3 tiền án, một tiền sự. Trước đó, tháng 4/2006, người này bị TAND quận Hà Đông tuyên 6 năm tù về tội Vô ý làm chết người.