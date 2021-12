Người đàn ông bị rơi xuống giếng hoang suốt một đêm

Your browser does not support the audio element.

Ngày 31/12, thông tin từ Công an xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, lực lượng công an xã này phối hợp người dân địa phương giải cứu thành công một người đàn ông bị rơi xuống giếng sâu.