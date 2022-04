Người đàn ông bị nhóm đối tượng đá 3 phát thẳng mặt, gục tại chỗ

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bị hành hung đến bất tỉnh tại Nghệ An khiến người dân bức xúc.

Theo camera an ninh gia đình ghi lại vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 13/4, nhóm 4 người đàn ông đi xe bán tải đến nhà tìm nạn nhân. Đúng lúc này, người đàn ông cũng lái xe máy về. Sau vài phút nói chuyện về đất đai, buôn bán hai bên đã xảy ra lời qua tiếng lại.