Người đàn ông bị kẹt đầu trong cột đèn 40 phút, vẫn thản nhiên lướt điện thoại

Những hình ảnh được nhân chứng ghi lại tại hiện trường cho thấy, dù nửa đầu bị kẹt trong cột đèn giao thông, người đàn ông vẫn bình tĩnh lướt điện thoại trong khi chờ lực lượng cứu hộ tới giải cứu.

Sau gần 40 phút mắc kẹt, người đàn ông được giải cứu thành công. Sau quá trình điều trị tại bệnh viện địa phương, sức khỏe của anh đã ổn định.