Người đàn ông bày hơn chục xấp tiền thật ra đường 'cho không'

Sau khi đoạn video ghi lại sự việc lan truyền trên khắp các nền tảng mạng xã hội, nhiều người đặt nghi vấn rằng đây có phải là tiền giả hoặc chiêu trò dàn dựng, "câu" lượt xem trên mạng. Tuy nhiên, người quay video khẳng định toàn bộ là tiền thật, song ai ở đó cũng vô cùng e ngại, không dám tới lấy.

Đồn Cảnh sát Phụng Kiều Chư Kỵ cho biết lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ngay trong ngày xảy ra sự việc. Qua xác minh ban đầu, người đàn ông trên là một cư dân địa phương, có nền tảng sức khỏe tâm thần không ổn định. Ông thường đạp xe quanh thị trấn, đôi khi dựng quầy bán hàng rong, nhưng chưa ai thấy ông mang theo lượng tiền mặt lớn như lần này.