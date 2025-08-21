Người đàn ông bất ngờ khóa cửa, ném chai xăng vào phòng trọ đốt 2 người bên trong

Hôm nay (ngày 21/8), Công an phường Thủ Đức, TPHCM phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người liên quan, các nhân chứng và truy xét nghi phạm phóng hỏa một phòng trọ khiến 2 người bị thương, sau đó cướp xe máy bỏ trốn.

Hai nạn nhân bị thương là ông Đ.V.N. (55 tuổi, quê Bến Tre) và bà N.T.T.H. (50 tuổi, quê Đồng Nai).