Người đàn ông bán bánh mì bên sông

Ở một con phố nhỏ ven sông, có xe bánh mì luôn bán từ sáng sớm đến khuya. Người bán là ông Tư - dáng người gầy gò, tóc điểm bạc nhưng mắt lúc nào cũng ánh lên niềm vui. Ai mua bánh cũng được ông gói ghém cẩn thận, kèm thêm câu hỏi han chân thành: Nay đi làm sớm vậy hả? Học hành ổn chứ con?...

Người ta thương ông không chỉ vì ổ bánh mì giòn thơm, mà còn vì cảm giác ấm áp lạ lùng ông gửi kèm trong đó.

Xe bánh mì giúp ông Tư mưu sinh, nuôi con trai ăn học, đi qua tháng ngày bình yên. Ảnh minh họa

Quá khứ rực rỡ và đổ vỡ﻿

Ít ai biết, ông Tư từng là nhạc công trong một ban nhạc tỉnh lẻ. Ngày ấy, ông có cây guitar gỗ cũ nhưng chơi rất tình. Chính tiếng đàn của ông đã chinh phục bà Hoa - cô ca sĩ trẻ đẹp nhất đoàn. Họ cưới nhau sau vài chuyến lưu diễn, tưởng rằng tiếng hát và tiếng đàn sẽ làm nên mái ấm trọn đời.