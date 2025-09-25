Người đàn ông bán bánh mì bên sông

Ở một con phố nhỏ ven sông, có xe bánh mì luôn bán từ sáng sớm đến khuya. Người bán là ông Tư - dáng người gầy gò, tóc điểm bạc nhưng mắt lúc nào cũng ánh lên niềm vui. Ai mua bánh cũng được ông gói ghém cẩn thận, kèm thêm câu hỏi han chân thành: Nay đi làm sớm vậy hả? Học hành ổn chứ con?...
Người ta thương ông không chỉ vì ổ bánh mì giòn thơm, mà còn vì cảm giác ấm áp lạ lùng ông gửi kèm trong đó.
Quá khứ rực rỡ và đổ vỡ
Ít ai biết, ông Tư từng là nhạc công trong một ban nhạc tỉnh lẻ. Ngày ấy, ông có cây guitar gỗ cũ nhưng chơi rất tình. Chính tiếng đàn của ông đã chinh phục bà Hoa - cô ca sĩ trẻ đẹp nhất đoàn. Họ cưới nhau sau vài chuyến lưu diễn, tưởng rằng tiếng hát và tiếng đàn sẽ làm nên mái ấm trọn đời.
Nhưng đời không như mơ. Đoàn tan rã, ông Tư loay hoay kiếm sống bằng mấy buổi đàn đám cưới, đám giỗ. Tiền chẳng đủ, trong khi bà Hoa ngày càng thích so bì với bạn bè, người thì lấy chồng giám đốc, kẻ thì được đưa đi du lịch nước ngoài.
Những cuộc cãi vã bắt đầu. Có hôm bà hét lên: Tôi không chịu nổi kiếp sống nghèo hèn này!
Ông Tư lặng im, chỉ ôm cây đàn. Rồi một ngày, bà Hoa bỏ đi, để lại ông với căn phòng trống trơn và đứa con trai nhỏ.
Những ngày sau đó, ông chìm trong say xỉn. Bạn bè xa lánh, hàng xóm thương hại. Cho đến một đêm, trong cơn say, ông bị tai nạn, phải nhập viện. Khi lơ mơ mở mắt, ông nghe thấy giọng con trai vừa khóc vừa nói với y tá: Cô ơi, xin cô cứu ba cháu…
Khoảnh khắc ấy như nhát dao cứa vào tim. Ông nhận ra: nếu còn tiếp tục sống thế này, con trai phải làm sao?
Ra viện, ông bán cây đàn cũ, mua chiếc xe bánh mì bằng số tiền ít ỏi còn lại. Ông tập nướng bánh, học cách muối đồ chua, và bắt đầu những buổi sáng lặng lẽ trước ngã tư. Ngày ngày bán hàng, chăm lo cho con trai đi học. Thằng bé kể từ đó mới thấy cười.
Ban đầu, xe bánh mì của ông vắng khách. Nhưng ông kiên nhẫn, mỗi ổ đều làm bằng tất cả sự tử tế. Ông nhớ rõ sở thích từng người: anh thợ hồ thích nhiều ớt, bà bán cá ăn không hành, cậu học trò muốn thêm pate để đủ no.
Chẳng bao lâu, xe bánh mì của ông thành địa chỉ quen thuộc. Người ta gọi ông là “ông Tư vui tính”. Nhiều hôm, ông còn cho mấy đứa trẻ cùng trường với con trai ăn chịu, bảo:
- Học trò thì để dành tiền mua tập vở, mai mốt có thì trả, không thì thôi.
Cuộc gặp lại
Mười lăm năm sau, bà Hoa quay về. Thất bại trong làm ăn, không nơi nương tựa, bà tìm đến ông và con trai. Người trong xóm bàn tán dữ lắm. Có người xì xào: “Chắc ông sẽ hận, không đời nào giúp đâu”.
Nhưng ông chỉ thở dài, lặng lẽ dúi cho bà một khoản tiền: Cô mở sạp nhỏ ngoài chợ đi, buôn bán đàng hoàng.
Bà Hoa rơi nước mắt, nhưng ông không nói gì thêm. Ông không muốn khơi lại chuyện cũ. Ông hiểu, ôm hận chỉ khiến mình khổ thêm. Buông ra thì lòng nhẹ nhõm.
Con trai ông nay đã trưởng thành, làm kỹ sư. Ngày nào rảnh, nó cũng về phụ cha dọn xe. Lúc ngồi nghỉ, ông Tư lại lấy cây đàn khác - cây đàn một người bạn cũ tặng - gảy vài bản nhạc xưa. Tiếng đàn không còn da diết như thuở nào, mà trầm ấm, an yên.
Một hôm, có người khách lạ hỏi: Sao chú không đi hát nữa, mà lại chịu bán bánh mì?
Ông cười hiền: Tôi vẫn đang hát đấy thôi. Mỗi ổ bánh mì là một khúc nhạc, người qua đường là khán giả. Tôi thấy vui thì nghĩa là bài hát đó đã thành công.
Người ta bắt đầu nhìn ông không chỉ là người bán hàng, mà là tấm gương về sự lựa chọn cách sống. Bởi ai cũng có lúc gục ngã, mất mát. Nhưng có người chọn ôm hận, có người chọn đứng dậy. Ông Tư chọn cách thứ hai - giản dị mà bình yên.