Người đàn ông 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Ngày 4/11, lãnh đạo UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương đã khen thưởng ông Trần Đình Chiến (50 tuổi, trú tổ dân phố Trường Định) vì hành động dũng cảm cứu người trong đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua.

Ông Chiến kể, những ngày mưa lớn kéo dài khiến khu dân cư Trường Định chìm sâu trong biển nước. Nước lũ dâng nhanh, chảy xiết, dù chính quyền đã rào chắn, cảnh báo người dân không băng qua khu vực nguy hiểm, nhưng vẫn có người liều lĩnh đi lại giữa dòng lũ.

Ông Chiến kể lại thời điểm cứu người gặp nạn

Khoảng 4h ngày 28/10, khi đang ngủ, ông giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu cứu thất thanh bên ngoài. Một phụ nữ đi làm sớm không may bị nước cuốn ngã, mắc kẹt giữa dòng chảy ngay trước nhà ông.