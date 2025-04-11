Người đàn ông 176 tỷ USD đứng sau đế chế Nvidia

Nhờ nền tảng phần mềm CUDA và bộ giải pháp AI Enterprise, Nvidia không chỉ bán chip mà còn tạo nên một hệ sinh thái AI khép kín, khiến khách hàng bị “khóa chặt” trong chuỗi công nghệ của hãng. Chính sự dịch chuyển từ phần cứng sang hạ tầng AI toàn diện này đã đưa Nvidia vượt qua cả Apple và Amazon về giá trị vốn hóa.

Từ chỗ chỉ là nhà sản xuất chip cho game thủ, Nvidia dưới thời Huang đã trở thành trụ cột của hạ tầng trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Các GPU H100 và Blackwell của hãng hiện đang vận hành hầu hết các mô hình AI hàng đầu, từ OpenAI, Anthropic đến các siêu máy tính của chính phủ.

Theo Bloomberg, khối tài sản của Huang đã tăng gấp 60 lần kể từ năm 2016, trong đó 132 tỷ USD được tạo ra chỉ trong giai đoạn 2023 - 2025, khi AI trở thành tâm điểm toàn cầu.

“Chúng ta đang ở điểm bùng nổ lịch sử: AI sẽ kích hoạt nền kinh tế toàn cầu trị giá 100 nghìn tỷ USD và khiến nó phát triển nhanh hơn bao giờ hết”, Huang từng nói tại hội nghị GPU Technology Conference ở Washington.

Trong danh sách 10 người giàu nhất thế giới, Huang là cái tên mới nhất và cũng là biểu tượng cho kỷ nguyên tỷ phú AI. Chỉ 5 năm trước, ông còn chưa có mặt trong danh sách. Ngày nay, ông sánh vai với nhà sáng lập của những công ty lớn nhất thế giới, gồm Meta, Google và Microsoft. Đặc biệt, tất cả họ ít nhiều cũng sử dụng công nghệ của Nvidia.

Nếu Nvidia tiếp tục thống trị thị trường chip AI, tài sản của ông hoàn toàn có thể vượt 200 tỷ USD, sánh ngang với Elon Musk hay Jeff Bezos.

Từ quán ăn Denny’s năm 1993 đến đỉnh cao 5 nghìn tỷ USD năm 2025, câu chuyện của Jensen Huang là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của niềm tin, sự kiên định và cho thấy AI không chỉ đang thay đổi công nghệ, mà còn tái định nghĩa sự giàu có.

(Theo indmoney)