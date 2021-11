Người dân nơm nớp với "bom nước" nửa triệu mét khối treo lơ lửng trên đầu

Your browser does not support the audio element.

Mỗi khi mưa lớn kéo dài phải gói ghém đồ đạc… sẵn sàng chạy

Từ tổ 1 đến tổ 4 (thôn Long Thạnh, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam), gần 150 hộ dân đang sinh sống dưới một đồi cát trải dài khoảng 1,5 km, cao hơn 10 m.

Trên đỉnh đồi cát, hình một dải cát rộng với diện tích khoảng 20 ha. Đây là nơi chứa nước mỗi khi mùa mưa về với độ sâu từ 2-3m. Với diện tích và độ sâu như vậy, ước tính đồi cát này đang gánh khoảng 500 nghìn mét khối nước.

Theo người dân, trước đây, hồ có lối thoát nước nhưng 2 năm trở lại đây, hồ bị bít lối thoát nước. Mùa mưa, nước dâng dễ dẫn tới tình trạng sụt cát, gây nguy hiểm cho các hộ dân sống dưới chân đồi nơi có hồ này.

Theo người dân địa phương, đây là hồ nước tự nhiên hình thành cách đây mấy chục năm, mùa mưa, hồ là nơi chứa nước, mùa khô thì nước rút.

Trước đây, xung quanh đồi đều có lối thoát nước. Nhưng kể từ khi dự án đường Võ Chí Công (tuyến đường ven biển nối từ TP Hội An đến sân bay Chu Lai (huyện Núi Thành) hình thành cách đây 2 năm và một tuyến đường dân sinh bằng bê tông chạy dọc theo bề ngang hồ đã chặn dòng chảy của hồ nước này.