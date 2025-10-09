Người dân Nhật Bản trông đợi gì ở tân Thủ tướng?

Theo các cuộc khảo sát do những cơ quan báo chí hàng đầu Nhật Bản tiến hành ngay sau khi Thủ tướng Ishiba Shigeru tuyên bố từ chức, với đối tượng là công dân từ 18 tuổi trở lên, người dân Nhật Bản kỳ vọng ở Thủ tướng mới trên 5 phương diện chính. Thứ nhất là “lòng tin chính trị”, thứ hai là “khả năng ra quyết định”, thứ ba là “năng lực tập hợp”, thứ tư là “cảm giác an toàn” và thứ năm là “ý chí đổi mới”.

Các ứng viên tiềm năng cho chức vụ Chủ tịch LDP nhiệm kỳ mới - từ trái sang phải ông Motegi, ông Kobayashi, ông Hayashi, ông Koizumi, bà Takaichi. Ảnh: Tokyo Shinbun

Giới phân tích nhận định, những kỳ vọng này phản ánh đúng thực trạng xã hội Nhật Bản hiện nay – một xã hội đang tiềm ẩn nhiều bất ổn cần được giải quyết sớm.

Ông Yatsushi Hashimoto, chuyên gia nghiên cứu chính trị Nhật Bản, cho rằng những mong đợi trên cũng phác họa thực trạng của đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) nói riêng và tầng lớp lãnh đạo nói chung. Ông nhấn mạnh, để đáp ứng nguyện vọng của người dân, LDP cần đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó cấp bách nhất là cải thiện quan hệ với các đảng đối lập.

“Đây là vấn đề then chốt, bởi LDP hiện đang ở thế thiểu số. Nếu không giải quyết được quan hệ với các đảng đối lập trước kỳ họp Quốc hội bất thường để bầu Thủ tướng, Chính phủ sẽ không thể vận hành. Do đó, đây là yếu tố mang tính quyết định trong giai đoạn hậu Ishiba”, ông Hashimoto phân tích.

Trong diễn biến liên quan, LDP đã quyết định tiến hành bầu Chủ tịch mới theo hình thức “toàn thể”, với sự tham gia của tất cả đảng viên trên toàn quốc. Đảng dự kiến công bố danh sách ứng cử viên vào ngày 22/9 và tổ chức bỏ phiếu vào ngày 4/10 tới. Như vậy, cuộc đua giành chiếc ghế lãnh đạo LDP chính thức bước vào giai đoạn quyết liệt.