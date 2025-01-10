Người dân Nghệ An trắng tay sau bão: Gà chết la liệt, tôm bị cuốn trôi

Chỉ vào ba dãy chuồng nuôi gà phía sau, giọng anh nghẹn đắng: “Trong đó còn hàng vạn con, chết từ hôm qua khi bão vào, chưa kịp thu dọn”.

Vợ chồng anh Nguyễn Hữu Sỹ (41 tuổi) và chị Nguyễn Thị Dung không còn nước mắt để khóc. Cả hai thẫn thờ khi tài sản gia đình ngập trong nước lũ đục ngầu. Bên đống gà thịt sắp xuất chuồng bị vứt bừa bộn sát cổng, anh Sỹ buồn bã: “Mất tất cả rồi. Hơn 1 tỷ đồng của gia đình tôi bay theo bão số 10”.

Bão tan, những trại gà vùng ven biển thuộc xóm 4, xã An Châu (Nghệ An) ngổn ngang. Trên mái, từng mảng tôn bay mất. Dưới nền, gà chết nằm la liệt, chất thành từng đống.

Chúng tôi lặng lẽ theo anh, len vào những dãy chuồng. Trên nền đất ẩm ướt, gà chết nằm dày đặc. Kế bên là mấy tấn thức ăn chăn nuôi kê sát vách cũng bị ngập sâu trong nước lũ.

Theo hướng tay anh chỉ, vạch nước lũ in hằn trên bức tường ở cửa ra vào trại gà vẫn còn mờ, tính ra cao chừng 1m so với nền chuồng.

“Rạng sáng 29/9, nước bắt đầu vào các trại gà và sau đó dâng rất nhanh. Gia đình tôi không kịp làm gì. Nước dâng đến đâu, gà chết đến đó. Đứng nhìn dòng nước nhấn chìm đàn gà mà tôi bất lực”, anh Sỹ trải lòng.

Chị Nguyễn Thị Dung cũng sụt sùi: “Gà 500g là 10.000 con, gà thịt sắp xuất chuồng là 6.500 con, cùng mái che, thức ăn... Tổng cộng, vợ chồng tôi mất hơn 1 tỷ đồng”.