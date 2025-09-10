Người dân nấu cơm, chạy xe xuyên đêm cứu trợ vùng ngập Thái Nguyên

Nấu cơm cứu trợ

Xem những hình ảnh, video về cuộc sống khốn đốn của bà con ở vùng ngập của tỉnh Thái Nguyên, chị Đặng Thanh Trang (SN 1991, Ninh Bình) xót lòng.

Chị nhớ lại, đợt ngập do ảnh hưởng của cơn bão Yagi năm 2024, chị cùng hội chị em từng nấu nướng, gửi những suất cơm đến bà con vùng ngập ở xã lân cận.

Nhóm chị Trang nấu ăn, gửi những suất cơm đến bà con vùng ngập ở Thái Nguyên

Lần này, chị quyết định cùng nhóm lên tiếng kêu gọi, nấu ăn ủng hộ bà con vùng ngập ở tỉnh Thái Nguyên.

“Nói là làm, tôi cùng hội chị em ở xã Phú Sơn tổ chức nấu nướng để gửi đến bà con vùng lũ. Đôi khi chỉ một nắm cơm, một chai nước cũng giúp bà con bớt vất vả”, chị Trang nói.

Những suất cơm được gói ghém cẩn thận

Ban đầu, nhóm chị Trang tự góp tiền để có kinh phí mua nguyên liệu nấu ăn. Sau đó, khi chia sẻ thông tin về kế hoạch cứu trợ lên Facebook, nhóm nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Người góp tiền, người góp đồ, người góp sức... cùng chung tay cứu trợ đồng bào vùng lũ.