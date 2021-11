Người dân muốn ăn uống tại chỗ cần phải tiêm ít nhất một mũi vaccine

Your browser does not support the audio element.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký quyết định về việc ban hành quy định mở cửa hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2021.

Quyết định này quy định cụ thể các điều kiện đối với khách hàng, nhân viên phục vụ, người bán hàng và chủ cơ sở cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.