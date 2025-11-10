Người dân mang nhiều phần quà thiết thực đến Hội Chữ thập đỏ TP.HCM hỗ trợ bà con vùng bão, lũ

Ngày 11-10, tại trụ sở chính Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (phường Cầu Ông Lãnh), hàng trăm phần quà và nhu yếu phẩm đã được tiếp nhận từ người dân, gia đình và doanh nghiệp, chung tay hỗ trợ người dân vùng bão, lũ.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (phụ trách chung), cho biết số tiền mặt đến nay đã lên gần 1 tỉ đồng.

Trong sáng mai, sẽ có hai chuyến xe vận chuyển hàng hóa: Một chuyến từ trụ sở chính đi Thái Nguyên, một chuyến từ cơ sở 2 (Bình Dương cũ) đi Bắc Ninh. Mỗi chuyến dự kiến chở khoảng 1.000 suất quà là các nhu yếu phẩm.