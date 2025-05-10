Người dân làm thủ tục BHXH tại TP.HCM cần biết ngay điều này

05/10/2025 12:38

BHXH TP.HCM triển khai cơ cấu tổ chức mới, thay đổi địa chỉ và sáp nhập một số BHXH cơ sở, còn lại 33 đơn vị trực thuộc, chính thức áp dụng từ ngày 1-10-2025. 

1-33-don-vi-truc-thuoc.png
2-33-don-vi-truc-thuoc.png
33 đơn vị trực thuộc
Theo plo.vn
https://plo.vn/nguoi-dan-lam-thu-tuc-bhxh-tai-tphcm-can-biet-ngay-dieu-nay-post873460.html
https://plo.vn/nguoi-dan-lam-thu-tuc-bhxh-tai-tphcm-can-biet-ngay-dieu-nay-post873460.html
