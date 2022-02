Người dân khấn vọng từ nóc nhà trong Lễ cầu an trực tuyến chùa Phúc Khánh

Do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) đã phải tổ chức Lễ cầu an đầu năm theo hình thức trực tuyến trên 3 trang mạng xã hội lúc 19h tối ngày 14/2 để phòng ngừa lây lan dịch bệnh. Tuy vậy vào giờ lễ, phía trước cổng chùa và quanh khu vực lân cận nhiều người dân vẫn thành kính hướng về vái vọng.

Lễ cầu an đầu năm được nhà chùa tổ chức thường niên từ nhiều năm nay, để "cầu nguyện quốc thái dân an". Nhưng bắt đầu từ khi dịch Covid-19 hoành hành, lễ cầu an đã không được tổ chức trọn vẹn suốt 2 năm qua.

Dù biết tổ chức trực tuyến song nhiều người vẫn thành tâm đến tận nơi, bật điện thoại theo dõi màn hình trực tuyến và khấn vọng vào giờ hành lễ.