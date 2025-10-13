Người dân Israel thức xuyên đêm đợi Hamas trao trả con tin

Diễn đàn Các gia đình con tin và người mất tích (Israel) đã khuyến khích công chúng tập trung tại quảng trường này xuyên đêm, gọi đây là “đêm màu vàng”. Diễn đàn này có kế hoạch phát trực tiếp việc trao trả con tin cho Israel trên các màn hình lớn dựng tại quảng trường.

Người dân Israel tụ tập trên quảng trường, đợi chờ việc phóng thích con tin. Ảnh: Diễn đàn Các gia đình con tin và người mất tích.

Một người tham dự chương trình này tại quảng trường nói với Kênh 12 rằng anh đã có mặt ở đây lúc 2h sáng (giờ địa phương).

Theo cập nhật mới nhất, Hamas dự kiến trao trả con tin cho Israel vào lúc 8h sáng (giờ địa phương).

Chuẩn bị đón 20 con tin còn sống quay trở lại Israel, các tình nguyện viên đã trang trí biểu ngữ, áp phích trên những con phố quanh các bệnh viện sẽ tiếp nhận những con tin này, chào đón họ trở lại sau 2 năm bị Hamas giam cầm ở Gaza.

Trên vỉa hè dẫn tới một trong các bệnh viện trên là những hình vẽ sặc sỡ bằng phấn, trong đó có hình vẽ thể hiện nỗ lực đấu tranh của các con tin.

Trong khi đó, chính phủ Israel cũng đã hoàn tất những chi tiết cuối cùng đối với bản danh sách tù nhân Palestine sẽ được trả tự do vào dịp này.