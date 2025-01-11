Người dân Huế lại thấp thỏm nỗi lo lũ chồng lũ

Nước lũ vừa rút, người dân TP Huế đang tất bật dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, trước dự báo một đợt mưa rất to mới, tổng lượng mưa có thể đến 900 mm, sắp ập đến, nhiều người lại nơm nớp lo sợ, không dám kê dọn đồ đạc trở lại vị trí cũ.
Đợt mưa mới rất to
Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động đới gió Đông, từ nay đến ngày 9-11, khu vực TP Huế có khả năng xuất hiện mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt dự báo phổ biến 500-700 mm, có nơi trên 900mm.
Trước dự báo trên, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế đã yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó; khẩn trương rà soát, bổ sung phương án ứng phó thiên tai, sạt lở đất.
Các đơn vị, người dân được yêu cầu thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lớn trên các phương tiện thông tin (như Hue-S, Facebook...) để chủ động phòng, tránh theo phương châm "bốn tại chỗ".
Đối với các chủ đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc việc vận hành hồ chứa theo quy trình, đồng thời xây dựng phương án vận hành, điều tiết cụ thể cho đợt mưa từ ngày 1-11 đến 9-11, nhằm mục tiêu vừa bảo đảm an toàn hồ chứa, vừa góp phần giảm lũ cho vùng hạ du.
"Chưa dám hạ đồ đạc vì sợ trận lũ mới"
Đỉnh lũ tại TP Huế trong đợt này xảy ra vào ngày 27-10, sau đó nước lũ rút, nhiều người đã khẩn trương vệ sinh đồ đạc. Tuy nhiên đến chiều tối 29-10, nước lũ lên cao trở lại khiến nhiều người gọi là "lũ tập 2". Hiện nay, người dân lo lắng trước nguy cơ xảy ra đợt "lũ tập 3".
Ghi nhận ngày 1-11, nước lũ rút đến đâu, người dân lập tức đẩy bùn đất, dọn rác để đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, tại những khu vực thấp trũng, nhiều gia đình vẫn chưa dám hạ đồ đạc như tivi, tủ lạnh đã đưa lên cao trước đó.
Theo bà Trần Thị Thu (60 tuổi, ở đường Nguyễn Chí Thanh), vì nhà neo đơn nên đợt lũ qua, bà đã nhờ người nâng tủ lạnh lên cao, nhưng nước lũ vượt xa dự tính của mình khiến nhiều đồ đạc vẫn chìm trong nước.
"Giờ những đồ đạc đang trên cao thì tôi vẫn để yên tại chỗ, vì lo lắng trước đợt mưa tới, nhiều người còn cho rằng nước lũ sẽ tiếp tục lên cao trở lại" - bà Thu nói.
Cùng quan điểm, theo bà Ngô Thị Hoa (73 tuổi), đợt lũ qua đã đem về một lượng rác, bùn đất kinh khủng. Nước lũ khiến rác nổi bồng bềnh, trôi vào sân nhà tạo thành một khung cảnh nhếch nhác.
"Nước lũ rút là gia đình bắt tay ngay vào việc dọn dẹp, còn những vật dụng đã đưa lên cao mà chưa dùng đến thì gia đình vẫn để yên chỗ cũ" - bà Hoa chia sẻ.
Đợt lũ mới sẽ không như đợt lũ vừa qua?
Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, đợt mưa gần nhất, từ tối 31-10 đến tối 2-11, tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150-300 mm, vùng núi 200-400 mm, có nơi trên 500 mm. Dự báo lũ các sông khả năng lên trở lại trên mức báo động 2, nhưng không như đợt lũ vừa qua.