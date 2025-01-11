Người dân Huế lại thấp thỏm nỗi lo lũ chồng lũ

Nước lũ vừa rút, người dân TP Huế đang tất bật dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, trước dự báo một đợt mưa rất to mới, tổng lượng mưa có thể đến 900 mm, sắp ập đến, nhiều người lại nơm nớp lo sợ, không dám kê dọn đồ đạc trở lại vị trí cũ.

Đợt mưa mới rất to

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động đới gió Đông, từ nay đến ngày 9-11, khu vực TP Huế có khả năng xuất hiện mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt dự báo phổ biến 500-700 mm, có nơi trên 900mm.

Đến sáng 1-11, nhiều nơi tại TP Huế vẫn bị bao vây bởi rác thải, bùn đất sau trận lũ lớn. Ảnh: NGUYỄN DO

Trước dự báo trên, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế đã yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó; khẩn trương rà soát, bổ sung phương án ứng phó thiên tai, sạt lở đất.