Người dân hò reo khi gặp 200 nghệ sĩ lúc 3h sáng ở phố Quán Thánh

Buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra sáng sớm 30/8, với quy mô tương đương lễ chính thức. Khối văn hóa - thể thao với hàng trăm nghệ sĩ, vận động viên có mặt ở điểm tập kết từ 3h sáng, cùng người dân hòa vào bầu không khí "80 năm mới có một lần".

Rapper Đen có mặt từ 3h sáng tại phố Quán Thánh (Hà Nội) - địa điểm tập kết của khối diễu hành văn hóa - thể thao. Khán giả hò reo khi nam nghệ sĩ xuất hiện, liên tục chụp ảnh cùng anh. Đen chia sẻ với PV Tiền Phong khi vinh dự là một trong số các nghệ sĩ trẻ tham gia Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. "Tôi và tất cả những người có mặt ở đây có chung niềm vinh dự lớn lao, kỷ niệm đẹp không bao giờ quên trong đời. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh bước ra đường phố, gặp mọi người và nghe những tiếng hò reo", anh nói. Cầu thủ Duy Mạnh giao lưu cùng người hâm mộ. NSND Lan Hương (trái) và diễn viên Đàm Hằng rạng rỡ trong tà áo dài. Hai nghệ sĩ có mặt đầy đủ trong những buổi tập diễu hành ở sân Mỹ Đình. NSND Lan Hương nói chị thường xuyên tự lái xe tới địa điểm tập, gác lại mọi công việc để chuẩn bị thật tốt cho nhiệm vụ diễu hành trong ngày đại lễ. Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Duy Tân chụp hình cùng người hâm mộ nhí. Đây là một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời anh. Ca sĩ Phương Thanh có mặt từ sớm, nhiệt tình bắt tay với người hâm mộ ở phố Quán Thánh. Dàn nghệ sĩ Huỳnh Lập, Trương Quỳnh Anh, Minh Luân (từ trái sang). Diễn viên Huỳnh Lập và Trương Quỳnh Anh gặp sự cố lạc đường ở buổi tập luyện trước ngày tổng duyệt, may mắn được người hâm mộ hỗ trợ. Ca sĩ Quốc Thiên trả lời phỏng vấn với PV Tiền Phong. Anh cũng gửi lời cảm ơn những khán giả đã chờ đợi, cổ vũ anh cùng dàn nghệ sĩ ở buổi tổng duyệt. Các nghệ sĩ thức suốt đêm để có mặt đúng giờ ở buổi tổng duyệt. Người hâm mộ vây kín Mono. Nghệ sĩ dành tranh thủ thời gian trò chuyện với người hâm mộ. Ca sĩ Trang Pháp tiết lộ chuyện cảm động khi tập luyện diễu hành. Ở buổi tập trên phố Quán Thánh, cô gặp sự cố khi áo dài bị nhăn. Một người dân sống ở khu phố đã đưa Trang Pháp về nhà và ngỏ ý chỉnh trang phục giúp cô. Trước giờ tổng duyệt, một tiệm may mà nữ ca sĩ tình cờ gặp trên đường cũng nhiệt tình hỗ trợ Trang Pháp. Khán giả chụp hình với ca sĩ Anh Tú. MC Nguyên Khang trước giờ tổng duyệt.