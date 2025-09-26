Người dân háo hức được đi qua cầu Phong Châu mới

Theo ông Nhuận, cây cầu mới sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho cả khu vực. Nông sản, hàng hóa của bà con sẽ dễ dàng lưu thông, học sinh đến trường không còn cảnh thấp thỏm lo mưa gió, còn công nhân, tiểu thương thì tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại.

Ông Nguyễn Đức Nhuận, người dân xã Bản Nguyên chia sẻ, những ngày vừa qua, sau khi cầu Phong Châu cơ bản hoàn thành, đông đảo người dân ra 2 đầu cầu để ngắm nhìn cây cầu mới, ai cũng háo hức chờ đến ngày chính thức thông xe.

Thượng tá Trần Đăng Tuấn, Chỉ huy công trường cầu Phong Châu cho biết, việc cho phép một số loại phương tiện thô sơ, người đi bộ qua cầu có mục tiêu duy nhất là tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại qua sông, rút ngắn thời gian, quãng đường, giảm thiểu chi phí di chuyển giữa 2 bờ sông Hồng.

Công nhân đang hoàn thành sơn giải phân cách cầu Phong Châu. Ảnh: Đức Hoàng

Theo Thượng tá Tuấn, nhiều người dân háo hức đi qua, ngắm nhìn, chụp ảnh trên cây cầu mới hiện đại, khang trang. Tuy nhiên, người dân cần tập trung điều khiển xe máy, không vừa điều khiển xe máy vừa quay, chụp bằng điện thoại gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

"Hiện tại đơn vị đang chỉnh sửa những tiểu tiết, hoàn thành các phần việc cuối cùng để chuẩn bị cho lễ khánh thành cầu Phong Châu mới vào sáng 28/9", người chỉ huy công trường cầu Phong Châu thông tin.