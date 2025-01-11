Người dân Hà Tĩnh hối hả đưa hàng trăm ô tô đi 'chạy lụt'

Ghi nhận của PV VietNamNet, ngày 1/11, mưa lớn kéo dài hai ngày qua khiến nước từ thượng nguồn đổ về, buộc hồ Kẻ Gỗ phải tăng lưu lượng xả tràn. Hàng trăm nhà dân bị ngập sâu.

Tại xã Cẩm Duệ, nước lũ dâng cao, nhiều khu vực ven sông Ngàn Mọ ngập hơn 1,5m, người dân phải di dời tài sản lên cao để tránh thiệt hại.

Nước lũ lên nhanh khiến địa bàn xã Cẩm Duệ ngập trong biển nước.

Để chủ động phòng ngập, người dân hạ du hồ Kẻ Gỗ đưa hàng trăm ô tô lên các tuyến đường cao, dựng dọc hai bên đường. Nhiều máy móc, thiết bị cũng được bọc bạt, di chuyển đến nơi an toàn.