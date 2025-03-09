Người dân Hà Nội bịn rịn chia tay những chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành

Trưa 3-9, tại Ga Hà Nội, một số khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 đã lên tàu trở về đơn vị. Trước giờ tàu chuyển bánh, rất đông người dân Thủ đô đã có mặt từ sớm để tiễn chân các chiến sĩ, trong không khí bịn rịn, xúc động.

Giữa dòng người đứng chật kín sân ga, bà Trần Thị Phương chia sẻ rằng bà đến đây tiễn đưa những người lính vốn xa lạ nhưng lại gần gũi như chính con cháu mình.

“Xúc động lắm, chẳng hiểu sao chẳng quen biết gì các cháu mà đến đây nước mắt lại trào ra. Chắc vì thương các cháu quá, đứa nào cũng gầy đi, đen ra… nhưng mạnh mẽ, vui vẻ lắm” - bà Phương nghẹn ngào nói.

Đứng bên cạnh, anh Trần Công Minh, Trợ lý hậu cần Tiểu đoàn Bộ binh 301, Trung đoàn 994A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ cảm xúc sau hơn ba tháng tập luyện và tham gia diễu binh. Đợt này, anh Minh tham gia Khối lực lượng tác chiến không gian mạng.

Chiến sĩ Trần Công Minh. Ảnh: THUÝ HẰNG.

“Từ khi đến Hà Nội, từng khoảnh khắc, từng phút, từng giây, lúc mệt cũng như lúc vui vẻ cùng mọi người đều là kỷ niệm. Hạnh phúc nhất là khi tôi đi qua Lăng Bác, cảm giác thật hào hùng, bản thân rất tự hào và hạnh phúc. Đến đây chứng kiến mọi người chia tay các khối, cảm thấy Hà Nội rất hòa đồng, tôi mong muốn gặp lại Hà Nội trong thời gian tới” - Minh chia sẻ.

Còn chiến sĩ Xuân Học có bạn gái từ TP.HCM ra Hà Nội từ ngày 29-8 để cổ vũ tinh thần. Cô đã theo anh đến Làng Văn hoá – nơi Khối nam dân quân tự vệ tập luyện, có mặt tại buổi tổng duyệt. Trong ngày 2-9 và hôm nay, Học lại ra ga Hà Nội để tiễn tạm biệt bạn gái.

Chiến sĩ Xuân Học và bạn gái. Ảnh: HẢI ANH.

Nói về cảm xúc khi phải xa Hà Nội, anh Vi Trần Đức - Khối nam dân quân tự vệ chia sẻ bản thân thấy rất buồn khi phải xa Thủ đô sau một khoảng thời gian tập luyện 3 tháng ở Làng Văn hoá.

“Bây giờ mỗi người sẽ về một nơi, sau buổi diễu binh, diễu hành 2-9. Tiếc là thời gian cũng gấp rút, không có thời gian để cho mọi người chia sẻ với nhau nhiều” - Đức nói,