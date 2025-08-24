Người dân đứng kín phố Quán Thánh cổ vũ nghệ sĩ tổng hợp luyện diễu hành A80

NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, các diễn viên Hồng Diễm, Việt Hoa, Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, nhạc sĩ Tuấn Cry có mặt tại khu vực phố Quán Thánh (Hà Nội) từ chiều 24/8 để chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Dàn nghệ sĩ được người hâm mộ động viên, cổ vũ nhiệt tình.

Chiều 24/8, các khối tham gia diễu binh, diễu hành lần lượt tập kết tại khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội) và các tuyến phố, sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80). Khối văn hóa - thể thao gồm nhiều vận động viên, nghệ sĩ nổi tiếng có mặt ở khu vực phố Cửa Bắc và Quán Thánh từ 17h. Trước giờ tổng hợp luyện, người hâm mộ tranh thủ đứng kín bên đường để giao lưu với các nghệ sĩ. Rapper Đinh Tiến Đạt xuất hiện trong trang phục chỉn chu. Các nghệ sĩ di chuyển từ phố Cửa Bắc đến phố Quán Thánh. Người hâm mộ chụp ảnh cùng ca nương Kiều Anh. NSND Lan Hương cho biết thời gian này chị chú trọng bồi bổ sức khỏe, cố gắng ngủ sớm để có tinh thần và thể lực tốt nhất cho nhiệm vụ quan trọng. NSND Lan Hương chia sẻ chị gặp vấn đề ở chân, bác sĩ khuyên không nên đi lại nhiều nhưng vẫn cố gắng tham gia đoàn diễu hành bởi đây là kỷ niệm đáng nhớ, đáng tự hào. Chị xúc động khi người dân ở khu vực Quán Thánh, Cửa Bắc liên tục cổ vũ, hỗ trợ khối diễu hành. Ông xã của NSND Lan Hương là NSƯT Đỗ Kỷ cũng tham gia khối văn hóa - thể thao. Diễn viên Đàm Hằng (trái) và Ngô Lệ Quyên. "Khi được hòa mình vào không khí tập luyện và biểu diễn của nhiệm vụ A80, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc lan tỏa trong từng khoảnh khắc. Khoác trên mình tà áo dài truyền thống, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tôi thấy mình nhỏ bé nhưng cũng đầy vinh dự. Với tôi, đây không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ mà còn là niềm tự hào lớn lao trong hành trình nghệ thuật", diễn viên Lệ Quyên nói. NSND Lê Khanh nói muốn có đủ sức khỏe để 20 năm nữa vẫn được tham gia dịp đại lễ của dân tộc. Trong buổi tổng hợp luyện tối 24/8, các nghệ sĩ nữ đều mặc áo dài truyền thống. NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ. Diễn viên Lương Thu Trang khẳng định với Tiền Phong đây là nhiệm vụ đặc biệt, không khó khăn nào có thể cản bước. Cô chuẩn bị trang phục, trang điểm từ 13h để kịp có mặt ở điểm tập trung lúc 17h. Nam vương Hưng Nguyễn sở hữu chiều cao nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn. Diễn viên Hồng Diễm bất ngờ trước tình cảm của khán giả. Cô liên tục được người hâm mộ gọi tên, chụp ảnh cùng. Các nghệ sĩ giao lưu cùng khán giả. Diễn viên Việt Hoa diện cổ phục, khoe nhan sắc rạng rỡ. Diễn viên Quang Trọng có mặt từ sớm tại buổi tổng hợp luyện. Diễn viên Đỗ Duy Nam (trái) và Mạnh Dũng háo hức trước giờ tổng hợp luyện. Lực lượng tham gia tổng hợp luyện có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe cơ giới, khí tài hiện đại... Người hâm mộ chụp ảnh cùng vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng. Dòng người đổ về khu vực có thể xem trực tiếp khối diễu hành đi qua.