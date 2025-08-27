Người dân đội mưa lớn, xếp hàng hơn 10 tiếng chờ xem diễu binh

27/08/2025 11:55

Dù tối mới diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành, tuy nhiên, từ sớm, khu vực Hùng Vương - Trần Phú đã có hàng trăm người dân đội mưa, xếp hàng giữ chỗ.