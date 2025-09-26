Người dân đổ xô ra đường bắt cá, xuống biển nhặt hải sản sau bão Ragasa

Họ sử dụng đủ loại dụng cụ, từ bao tải, lưới đánh cá cho đến những phương tiện ngẫu hứng như xô, chậu,... để giành giật "chiến lợi phẩm".

Tuy nhiên, trái với khung cảnh hồ hởi của người dân, giới chức địa phương lập tức phải phát đi cảnh báo đề phòng: "Dù bão đã suy yếu, song không được có tâm lý chủ quan".

Dịch vụ Phát thanh Khẩn cấp Quốc gia Trung Quốc cũng nhấn mạnh: "Dù có thể dễ dàng thu nhặt tôm cá, hải sản trong thời gian này, song không phải loại nào cũng an toàn. Nhiều sinh vật có thể đã bị hư hỏng sau bão, dễ dẫn đến ngộ độc nếu ăn phải“.

Siêu bão Ragasa được xem là một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm 2025 tại Trung Quốc. Vượt qua Philippines, Ragasa đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, cũng như gây ảnh hưởng nặng nề tới các khu vực như Hong Kong, Macau và các thành phố miền nam Trung Quốc.

Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển vào vùng phía bắc Việt Nam.