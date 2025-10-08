Người dân đổ về kín bờ Hồ Gươm xem Công an Hà Nội diễu hành

Thế Bằng - Đức Anh| 10/08/2025 12:19

Sáng 10/8, bờ hồ Gươm ken đặc người dân, du khách reo hò theo bước chân chiến sĩ công an trong Ngày hội vì Thủ đô bình yên và Lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

W-Hà Nội4.jpg

Từ 6h sáng 10/8, người dân đã có mặt tại bờ Hồ Gươm để đón xem lực lượng Công an TP Hà Nội diễu hành trong Ngày hội vì Thủ đô bình yên và lễ ra quân đảm bảo ANTT các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

W-Hà Nội - Thế Bằng.jpg

Đúng 8h, cuộc diễu hành bắt đầu. Dẫn đầu đoàn diễu hành là khối rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo là khối rước Hồng kỳ - lá cờ đỏ thiêng liêng, biểu tượng cho tinh thần cách mạng, ý chí bất khuất của dân tộc.

W-Hà Nội6.jpg

Sau đó là các khối diễu hành của Công an Hà Nội, biểu dương sức mạnh, tinh thần chính quy, tinh nhuệ.

W-Hà Nội 3.jpg

33 khối diễu hành gồm Cảnh sát cơ động; Cảnh sát giao thông; Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; lực lượng an ninh, kỹ thuật hình sự; các đơn vị đặc nhiệm...

W-Hà Nội 2.jpg

Trong ảnh khối chiến sĩ cảnh sát cơ động và xe bọc thép. Màn diễu hành khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

W-z6891854983109_c5d9b56dc57ac3af8081b878053b0feb.jpg

Khối mô tô dẫn đoàn, ô tô dẫn đoàn, xe công an phường...

W-z6891872974569_359d4adf236771be50044170752ba40b.jpg

Bên bờ Hồ Gươm chật kín người dân đứng xem diễu hành của lực lượng công an trên đường phố Hà Nội. Nhiều người tranh thủ dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc, rồi chia sẻ lên mạng xã hội. 

W-z6891873058450_9048b530e26cb0ba2e842e952795df1f.jpg

Những cánh tay giơ cao vẫy chào theo bước chân chiến sĩ công an.

W-z6891873099880_955b479fecd50adc591c8d5e03fb6dcb.jpg

Trẻ nhỏ reo hò khi thấy những chiếc mô tô đặc chủng đi qua, mắt chăm chú nhìn các hàng quân trang phục chỉnh tề, bước đều tăm tắp. 

W-Hà Nội.jpg

Kết thúc chương trình là tình huống giả định trấn áp các đối tượng gây mất an ninh trật tự.

W-Hà Nội.jpg

Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đi xem chương trình diễu hành từ sáng sớm.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-den-kin-bo-ho-guom-xem-luc-luong-cong-an-dieu-binh-dieu-hanh-2430456.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-den-kin-bo-ho-guom-xem-luc-luong-cong-an-dieu-binh-dieu-hanh-2430456.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Người dân đổ về kín bờ Hồ Gươm xem Công an Hà Nội diễu hành
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO