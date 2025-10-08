Người dân đổ về kín bờ Hồ Gươm xem Công an Hà Nội diễu hành

Từ 6h sáng 10/8, người dân đã có mặt tại bờ Hồ Gươm để đón xem lực lượng Công an TP Hà Nội diễu hành trong Ngày hội vì Thủ đô bình yên và lễ ra quân đảm bảo ANTT các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đúng 8h, cuộc diễu hành bắt đầu. Dẫn đầu đoàn diễu hành là khối rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo là khối rước Hồng kỳ - lá cờ đỏ thiêng liêng, biểu tượng cho tinh thần cách mạng, ý chí bất khuất của dân tộc.